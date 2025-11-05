Augsburg: Wagner darf weiter verlieren

Der FC Augsburg hält an Trainer Sandro Wagner fest. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, genießt der 37-Jährige trotz der anhaltenden Negativserie weiterhin das vollste Vertrauen von Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Benjamin Weber. Selbst bei einer Niederlage gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17:30 Uhr) droht Wagner demnach kein vorzeitiges Aus.

Seit seinem Amtsantritt im Sommer als Nachfolger von Jess Thorup konnte Wagner in elf Pflichtspielen nur drei Siege einfahren, kassierte zudem sieben Niederlagen. Der aktuelle Tabellenrang 14 sorgt für öffentliche Kritik, doch die Vereinsführung glaubt weiter an den Ex-Nationalspieler und dessen langfristigen Plan.