Medizincheck: VfB-Profi vor Last-Minute-Abflug
Badredine Bouanani verlässt den VfB Stuttgart offenbar doch noch. Der Flügelstürmer befindet sich bereits beim Medizincheck.
Der VfB Stuttgart lässt Badredine Bouanani ziehen. Laut ‚Sky Sports‘ steht der algerische Offensivspieler vor dem Wechsel zu den Glasgow Rangers. Der 21-Jährige unterziehe sich bereits den medizinischen Untersuchungen.
Dem britischen Bezahlsender zufolge handelt es sich um ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Das Transferfenster in Schottland schließt am heutigen Donnerstag um 18 Uhr deutscher Zeit.
Update (11:54 Uhr): Laut der ‚Bild‘ beträgt die Kaufoption 18 Millionen Euro.
Schon am Dienstag saß Bouanani auf gepackten Koffern. Werder Bremen verhandelte mit dem VfB über eine Last-Minute-Leihe, der Deal kam aber bekanntlich nicht zustande. Auch der FC Schalke 04 und Racing Straßburg waren an Bouanani dran, für den es stattdessen nun zu den Rangers aus Glasgow geht.
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