Menü Suche
Kommentar
Update Bundesliga

Medizincheck: VfB-Profi vor Last-Minute-Abflug

Badredine Bouanani verlässt den VfB Stuttgart offenbar doch noch. Der Flügelstürmer befindet sich bereits beim Medizincheck.

von Fabian Ley - Quelle: Sky Sports
1 min.
Bouanani, Karazor und Hendriks vom VfB Stuttgart @Maxppp

Der VfB Stuttgart lässt Badredine Bouanani ziehen. Laut ‚Sky Sports‘ steht der algerische Offensivspieler vor dem Wechsel zu den Glasgow Rangers. Der 21-Jährige unterziehe sich bereits den medizinischen Untersuchungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem britischen Bezahlsender zufolge handelt es sich um ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Das Transferfenster in Schottland schließt am heutigen Donnerstag um 18 Uhr deutscher Zeit.

Update (11:54 Uhr): Laut der ‚Bild‘ beträgt die Kaufoption 18 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon am Dienstag saß Bouanani auf gepackten Koffern. Werder Bremen verhandelte mit dem VfB über eine Last-Minute-Leihe, der Deal kam aber bekanntlich nicht zustande. Auch der FC Schalke 04 und Racing Straßburg waren an Bouanani dran, für den es stattdessen nun zu den Rangers aus Glasgow geht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premiership
Stuttgart
Rangers
Badredine Bouanani

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premiership Premiership
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Rangers Logo Glasgow Rangers
Badredine Bouanani Badredine Bouanani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert