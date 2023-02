Nach Kopftreffer: Update zu Azpilicueta

Der FC Chelsea hat gute Neuigkeiten zu César Azpilicueta. Der spanische Rechtsverteidiger ist nach erlittener Gehirnerschütterung auf dem Weg der Besserung und aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sein Zustand ist den Umständen entsprechend gut, wird aber weiter genau überwacht, teilt sein Arbeitgeber mit.

In der Ligapartie gegen den FC Southampton (0:1) wurde Azpilicueta bei einem Seitfallzieher von Sekou Mara heftig am Kopf getroffen, blieb bewusstlos liegen und musste mit einer Trage vom Platz befördert werden. Das Spielergebnis geriet so zur Nebensache.

