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Serie A

Stones sagt neuem Klub zu

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Italia
John Stones für City im Einsatz @Maxppp

Im Werben um John Stones gibt es offenbar einen Gewinner. Laut ‚Sky Italia‘ hat der 32-jährige Innenverteidiger den Daumen für eine Unterschrift bei Inter Mailand gehoben. Die Nerazzurri haben sich dem Bericht zufolge die mündliche Zusage gesichert.

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Stones soll einen Zweijahresvertrag in Mailand erhalten. Dieser wird mit vier Millionen Euro pro Spielzeit stattlich vergütet. Aktuell ist der englische Nationalspieler ohne Verein. Sein Arbeitsvertrag bei Manchester City ist Ende Juni ausgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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