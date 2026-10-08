„150 Millionen“ für Yildiz

Die Personalie Kenan Yildiz dürfte in den kommenden Monaten immer heißer werden. In einem Interview mit ‚bet365‘ sagt Transfer-Journalist Gianluca Di Marzio: „Wenn ich also einen Spieler nennen muss, der garantiert die 100-Millionen-Euro-Marke durchbricht, wenn er wechselt, dann ist es Juventus’ Yıldız. Wir sprechen nicht von 110 oder 120 Millionen Euro, sondern von etwas viel näher an 150 Millionen Euro.“

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Der 21-Jährige fehlt aktuell noch rund zwei Monate aufgrund einer Fuß-Operation verletzt. Bei Juventus Turin steht der Angreifer noch bis 2030 unter Vertrag. Zuletzt wurden vor allem Real Madrid und der FC Arsenal mit Yildiz in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern soll an seinem ehemaligen Schützling weiter Interesse zeigen.