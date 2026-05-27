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30 Millionen: Jones-Poker spitzt sich zu

von Fabian Ley - Quelle: gianlucadimarzio.com
1 min.
Curtis Jones bei einer Veranstaltung @Maxppp

Inter Mailand arbeitet weiter an einem Transfer von Curtis Jones, ist von einer Einigung mit dem FC Liverpool aber noch ein gutes Stück entfernt. Laut Gianluca Di Marzio liegt die Differenz im Ablösepoker nach einem direkten Treffen der Verantwortlichen beider Vereine bei zehn Millionen Euro. Inter biete 20 Millionen, während der englische Topklub 30 Millionen plus eine Beteiligung an einem zukünftigen Weiterverkauf fordere.

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Der 25-jährige Mittelfeldspieler steht schon länger weit oben auf der Liste der Mailänder. Bereits im Winter baggerte der italienische Double-Sieger an Jones, der in der abgelaufenen Saison in 49 Pflichtspielen zum Einsatz kam und an die Reds vertraglich noch bis 2027 gebunden ist. Ob und inwieweit sich die Klubs im Poker noch aufeinander zubewegen, ist zur Stunde offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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