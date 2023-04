Liverpool stark interessiert: Lindström-Poker nimmt Fahrt auf

„Wir werden im Sommer Geld ausgeben, das kann ich definitiv sagen. Für wen und wie viel – darüber kann ich nichts sagen“, kündigte Jürgen Klopp jüngst an, dass der FC Liverpool im nächsten Transferfenster in die Offensive gehen wird. Die Reds möchten nach einer enttäuschenden Saison (aktuell Platz acht) den personellen Umbruch vorantreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dessen Rahmen könnte auch Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt an die Anfield Road wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Premier League-Klub „hochgradig interessiert“ am Flügelspieler der SGE. Es sei bereits zu Kontakten zwischen den Liverpoolern und der Eintracht gekommen. Auch mit dem FC Arsenal seien Gespräche aufgenommen worden.

Lese-Tipp

Eintracht: Krösche bestätigt Kamada-Abgang – der Stand bei Glasner

Bis zu 50 Millionen

Dem Bericht zufolge steht die Eintracht einem Abgang von Lindström offen gegenüber. 50 Millionen Euro wolle der Klub mit dem 23-jährigen Dänen einnehmen. ‚Sky‘ geht jedoch davon aus, dass sich die Ablöse am Ende im Bereich von 35 bis 40 Millionen Euro einpendeln werde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lindström ist noch bis 2026 an die SGE gebunden und ist unter Trainer Oliver Glasner in der Regel gesetzt. Aktuell fällt der Tempodribbler jedoch mit einer Knöchelverletzung längerfristig aus. Als potenziellen Nachfolger hat die Eintracht bereits Omar Marmoush (24) vom VfL Wolfsburg an der Angel.