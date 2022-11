Bournemouth klärt die Trainerfrage

Der AFC Bournemouth setzt allem Anschein nach weiter auf Gary O’Neil. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ soll der bisherige Interimstrainer einen Vertrag für die kommenden eineinhalb Jahre erhalten. Eine Einigung sei bereits erzielt worden, die Verkündung dürfte zeitnah erfolgen.

Ende August übernahm O’Neil als Co-Trainer die Trainingsleitung vom entlassenen Scott Parker. Seine Bilanz in diesen drei Monaten: Jeweils vier Siege, Unentschieden und Niederlagen in zwölf Pflichtspielen. Diese Ausbeute veranlasst die Bournemouth-Bosse nun, auf die interne Lösung O’Neil zu setzen. Aktuell rangieren die Cherries auf Premier League-Platz 14.

Update (13:14 Uhr): Inzwischen hat Bournemouth die Einigung mit O’Neil offiziell verkündet. Der 39-Jährige unterschreibt bis Sommer 2024.

#afcb are delighted to announce the appointment of Gary O’Neil as head coach 📝