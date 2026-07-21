113 Millionen müssen her: Leipzigs XXL-Streichliste

Im Anschluss an die Weltmeisterschaft soll der europäische Transfermarkt Fahrt aufnehmen – so die Hoffnung vieler Klubs. Auch RB Leipzig hat vor dem Bundesligastart noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Besonders auf der Abgangsseite muss sich etwas tun. Der aktuelle Kader der Sachsen umfasst noch 35 Profis – und muss reduziert werden.

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Dazu muss der Klub Einnahmen erwirtschaften. Zuletzt war zu hören, dass der interne Finanzplan Ablöse-Einnahmen von 113 Millionen Euro vorsieht. Laut ‚Bild‘ führt Leipzig daher eine XXL-Streichliste, 15 aktuelle Profis spielen demnach in den kommenden Wochen unter dem neuen Trainer Martín Demichelis auf Bewährung.

„Ich gebe jedem Spieler vier, fünf Wochen die Möglichkeit zu zeigen, was er kann. Wir brauchen noch Zeit, um bewerten zu können, ob ein Spieler bleibt oder geht“, so der Argentinier gegenüber der Boulevardzeitung. Besonderes Augenmerk liegt auf zwei Toptransfers des vergangenen Sommers, die bisher nicht gezündet haben: Conrad Harder (21) und Johan Bakayoko (23).

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Youngster müssen sich beweisen

Während Bakayoko laut ‚Bild‘ vom Trainer gezielt gepuhst wird, soll Harder, der für 24 Millionen Euro von Sporting gekommen war, anderen Klubs bereits angeboten worden sein. Ebenfalls als mögliche Abgänge gehandelt werden die Verteidiger El Chadaille Bitshiabu (21) und Castello Lukeba (23), die mit Maxime Estéve (24) einen neuen Konkurrenten erhalten haben und hohe Einnahmen bringen könnten.

Routinier Lukas Klostermann (30), Eljif Elmas (26), Lutsharel Geertruida (26), Arthur Veermeeren (21) können gehen. Einige junge Talente müssen sich beweisen, dazu zählen: Ayodele Thomas (18), Ezechiel Banzuzi (21), Andrija Maksimovic (19), Benno Kaltefleiter (18), Suleman Sani (18), Joyeux Masanka Bungi (19) und Viggo Gebel (18).