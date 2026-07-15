Neuer Bundesliga-Favorit im Asllani-Poker

„Es gibt Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland. Es ist kein Geheimnis, dass er eine Klausel hat. Deshalb muss der Verein nicht unmittelbar verständigt werden. Aber ich bin da schon im Thema. Man kann davon ausgehen, dass sich im Verlauf der Transferphase noch etwas tut“, kündigte Sportchef Andreas Schicker kürzlich einen Abgang von Fisnik Asllani (23) an. Doch wohin verschlägt es den Torjäger der TSG Hoffenheim?

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Kosovarische Medien waren sich zwischenzeitlich sicher, dass der Zuschlag an Borussia Dortmund geht, der Bericht von Journalist Arlind Sadiku bestätigte sich bislang allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Ein anderer Bundesligist scheint aktuell die besten Chancen auf eine Zusammenarbeit mit dem 1,91 Meter großen Rechtsfuß zu haben.

Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge zieht es Asllani „eher nach Leipzig“, von einem RB-Wechsel sei er nicht abgeneigt. Ein Engagement an der Strobelallee soll der Angreifer hingegen für immer unwahrscheinlicher halten.

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Keine Planungssicherheit mit Guirassy

Der BVB sieht in Asllani einen möglichen Ersatz für Serhou Guirassy (30), dessen Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro am heutigen Mittwoch abläuft. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es also nach einem Verbleib des Guineers (26 Länderspiele) aus.

Sollte im Verlauf des Sommers aber noch ein adäquates Angebot eintreffen, steht die Borussia einem Guirassy-Verkauf offen gegenüber. Dann könnte Asllani bereits andernorts unterschrieben haben. Er darf ebenfalls per Exit-Option für 30 Millionen wechseln, neben den Bundesligisten bekundet auch der FC Barcelona Interesse. Zudem war der VfB Stuttgart zwischenzeitlich dran.