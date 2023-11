Union: Zwei Klauseln für Trainer Bjelica

Union Berlins neuer Trainer Nenad Bjelica würde vom Klassenerhalt der Eisernen doppelt profitieren. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ verlängert sich der bis 2025 datierte Vertrag des 52-jährigen Übungsleiters automatisch um eine weitere Saison, sollte Union nicht absteigen. Zudem besitze Bjelica eine Nicht-Abstiegsprämie über 100.000 Euro.

Aktuell rangieren die Köpenicker auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf Platz 15 beträgt zwei Zähler. Am Samstag ist Union beim FC Bayern zu Gast. Bjelicas Pflichtspiel-Premiere steigt am heutigen Mittwoch in der Champions League beim SC Braga.