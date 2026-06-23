Dynamo verkündet Wagner-Deal

Der SC Freiburg verkauft Robert Wagner endgültig. Wie erwartet, schließt sich der 22-Jährige dauerhaft Dynamo Dresden an. Schon in der vergangenen Saison war der Sechser an die Sachsen verliehen.

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Gekommen um zu bleiben! Robert #Wagner spielt auch weiterhin für Schwarz-Gelb! Die SGD hat den Mittelfeldspieler vom SC Freiburg verpflichtet. Schön, dass du bleibst, Rob! ✍️👉 https://t.co/rBKfXUOjCc #sgd1953 pic.twitter.com/tfpfdHAdun — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 23, 2026

„Robert kann ein Unterschiedsspieler in unserem Zentrum werden. Umso erfreulicher ist es, dass er direkt große Motivation nachgewiesen hat, auch zukünftig für Schwarz-Gelb aufzulaufen und wir uns darüber hinaus mit dem SC Freiburg in sehr angenehmen Verhandlungen einigen konnten“, so Geschäftsführer Sport Sören Gonther. Freiburg hatte Wagner in den vergangenen vier Saisons an die SpVgg Greuther Fürth, den FC St. Pauli, Holstein Kiel und zuletzt Dresden verliehen.