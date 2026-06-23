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Offiziell 2. Bundesliga

Dynamo verkündet Wagner-Deal

von Dominik Sandler - Quelle: dynamo-dresden.de
1 min.
Robert Wagner beim Aufwärmen @Maxppp

Der SC Freiburg verkauft Robert Wagner endgültig. Wie erwartet, schließt sich der 22-Jährige dauerhaft Dynamo Dresden an. Schon in der vergangenen Saison war der Sechser an die Sachsen verliehen.

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„Robert kann ein Unterschiedsspieler in unserem Zentrum werden. Umso erfreulicher ist es, dass er direkt große Motivation nachgewiesen hat, auch zukünftig für Schwarz-Gelb aufzulaufen und wir uns darüber hinaus mit dem SC Freiburg in sehr angenehmen Verhandlungen einigen konnten“, so Geschäftsführer Sport Sören Gonther. Freiburg hatte Wagner in den vergangenen vier Saisons an die SpVgg Greuther Fürth, den FC St. Pauli, Holstein Kiel und zuletzt Dresden verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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