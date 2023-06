PSG-Trainer: Bayer weist Alonso-Gerüchte zurück

Simon Rolfes hat erneut betont, dass Xabi Alonso auch in der kommenden Saison Trainer von Bayer Leverkusen sein wird. „Xabi hat sich öffentlich und auch gegenüber uns in internen Gesprächen ganz klar zu Bayer Leverkusen positioniert. Er ist in all unsere Planungen involviert. Mehr gibt es zu diesem Thema auch nicht mehr zu sagen“, erklärt der Geschäftsführer Sport der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Frankreich waren Gerüchte aufgekommen, die Alonso mit Paris St. Germain in Verbindung bringen. Bei PSG ist die Verpflichtung von Julian Nagelsmann geplatzt, weshalb sich die Verantwortlichen nun nach einem anderen Übungsleiter umschauen.

Lese-Tipp

Nach Nagelsmann-Absage: Der neue Trainer-Favorit bei PSG