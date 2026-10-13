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Flick befördert nächsten Kluivert-Sohn

von Dominik Schneider - Quelle: Sport
1 min.
Shane Kluivert (r.) im Zweikampf @Maxppp

Beim FC Barcelona steht der nächste Sohn von Sturmikone Patrick Kluivert in den Startlöchern. Shane Kluivert wurde von Cheftrainer Hansi Flick vorübergehend ins Training der Profis befördert, berichtet ‚Sport‘. Der 19-jährige Flügelstürmer aus der zweiten Mannschaft der Katalanen ist der einzige Jungprofi, der im Vorfeld zur heutigen Champions League-Partie gegen Galatasaray (21 Uhr) zum Starensemble hinzustößt.

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Damit befindet sich der Angreifer auf den Spuren seines Vaters und seiner Geschwister. Seine älteren Brüder Justin (27), der aktuell beim AFC Bournemouth in der Premier League unter Vertrag steht und Ruben (25), der für Olympique Lyon in Frankreich gegen den Ball tritt, sind ihm dahingehend schon einige Schritte voraus. Shane ist seit 2017 Teil von La Masia und hat in der laufenden Spielzeit für Barça Atlètic zwei Tore und einen Assist in fünf Partien gesammelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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