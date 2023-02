Ancelotti spricht über Benzema-Nachfolger

Carlo Ancelotti will auf der Suche nach einer langfristigen Lösung auf der Neuner-Position nichts überstürzen. Mit Blick auf die Nachfolge des 35-jährigen Karim Benzema sagte der Trainer von Real Madrid auf der gestrigen Pressekonferenz: „Ein Ersatz für Karim Benzema? Wir werden es später, am Ende der Saison, besprechen. Wir müssen sein Alter berücksichtigen, aber auch, was er auf den Platz bringt. Benzema ist unsere Neun. Er hat es zu Beginn der Saison sehr gut gemacht und wird es in der nächsten Saison genauso gut machen.“

Gehandelt wird seit geraumer Zeit Benzemas Landsmann Kylian Mbappé (24). Schon im vergangenen Sommer scheiterte ein Wechsel von Paris St. Germain zu den Königlichen erst auf der Zielgeraden. Benzema selbst, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, erklärte erst kürzlich: „Ich genieße jedes Training, jedes Jahr. Ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werden, aber ich genieße jeden Tag in Madrid.“

