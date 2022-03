Arminia hält an Kramer fest

Frank Kramer muss bei Arminia Bielefeld trotz anhaltender Negativserie vorerst nicht um seinen Job fürchten. Nach Informationen der ‚Neuen Westfälischen‘ genießt Kramer das Vertrauen der Vereinsführung, der DSC traue dem 49-Jährigen die Wende und den erfolgreichen Klassenerhalt zu.

Am Samstag ging die Arminia mit 0:4 in Mainz unter, es war die vierte Niederlage in Folge. In der Tabelle sind die Ostwestfalen auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht, der auf Rang 14 liegende VfB Stuttgart hat allerdings nur einen Zähler mehr auf dem Konto.