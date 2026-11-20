Beim FC Bayern muss man wohl länger auf die Dienste von Harry Kane verzichten. Nachdem der 33-jährige Torjäger im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, verkündete Sportvorstand Max Eberl bei ‚Sky‘ eine erste Diagnose.

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Der englische Nationalspieler soll sich das Syndesmoseband gerissen haben. Der Pay-TV-Sender schätzt die Ausfallzeit von Kane auf bis zu drei Monate. Aufgrund der anhaltenden Verletzungsmisere bei den Bayern fällt der Ausfall des Ballon d’Or-Gewinners besonders schwer.