Wolfsburg: Van de Ven im Fokus der Spitzenklubs

Aufgrund seiner starken Leistungen für den VfL Wolfsburg gerät Micky van de Ven zunehmend in den Fokus anderer Vereine. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich die ersten „internationalen Spitzenklubs“ für eine Verpflichtung des Innenverteidigers in Position bringen.

Namen nennt die Fachzeitschrift nicht. Für die Wölfe ist der 21-jährige Niederländer in der laufenden Saison unverzichtbar, stand bislang in allen 20 Bundesligapartien in der Startelf und ist absoluter Leistungsträger. In der Autostadt steht der U21-Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag.

