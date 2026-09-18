RB verkündet schlechte Guiu-Neuigkeiten
RB Leipzig muss fürs Erste ohne Marc Guiu (20) auskommen. Einer offiziellen Mitteilung des Bundesligisten ist zu entnehmen, dass sich der Angreifer „im Training eine Muskelverletzung der linken hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen“ hat. In der Folge werde der Spanier „mehrere Wochen“ ausfallen.
Marc Guiu steht RB Leipzig mehrere Wochen nicht zur Verfügung.— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 18, 2026
Der 20-Jährige hat sich in dieser Woche im Training eine Muskelverletzung der linken hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen.
Gute Besserung, Marc! 🙏 pic.twitter.com/iwyFHaN72e
Guiu war erst im Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Chelsea zu RB gekommen. Seitdem stehen lediglich 75 Spielminuten verteilt auf zwei Einsätze zu Buche, auf seine erste Torbeteiligung im Leipzig-Trikot muss der Mittelstürmer jetzt noch länger warten.
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