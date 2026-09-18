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Bundesliga

RB verkündet schlechte Guiu-Neuigkeiten

von Julian Jasch
1 min.
Marc Guiu im Leipzig-Trikot @Maxppp

RB Leipzig muss fürs Erste ohne Marc Guiu (20) auskommen. Einer offiziellen Mitteilung des Bundesligisten ist zu entnehmen, dass sich der Angreifer „im Training eine Muskelverletzung der linken hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen“ hat. In der Folge werde der Spanier „mehrere Wochen“ ausfallen.

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Guiu war erst im Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Chelsea zu RB gekommen. Seitdem stehen lediglich 75 Spielminuten verteilt auf zwei Einsätze zu Buche, auf seine erste Torbeteiligung im Leipzig-Trikot muss der Mittelstürmer jetzt noch länger warten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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