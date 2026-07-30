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Rashford verkündet Transfer-Entscheidung

von Julian Jasch
1 min.
Marcus Rashford feiert einen Treffer @Maxppp

Marcus Rashford (28) verabschiedet sich offiziell vom FC Barcelona. Auf Instagram schreibt der englische WM-Fahrer: „Ich bin allen im Verein sehr dankbar dafür, dass sie meine Zeit hier zu einer so positiven und unvergesslichen Erfahrung gemacht haben. Ich habe jeden Moment genossen und werde viele besondere Erinnerungen mitnehmen. Ich wünsche dem Verein und all seinen Fans viel Glück und viel Erfolg für die kommende Saison.“

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Als Leihspieler markierte der Offensivmann in der vergangenen Spielzeit 28 Scorerpunkte (14 Tore, 14 Vorlagen) in 49 Barça-Pflichtspielen, dennoch entschieden sich die Verantwortlichen gegen eine Festverpflichtung. Wie es für Rashford jetzt weitergeht, ist noch völlig offen. Bei Manchester United steht er bis 2028 unter Vertrag. Eine Reintegration erscheint ebenso möglich wie ein Wechsel. Interesse wird Fenerbahce, Tottenham Hotspur und dem FC Bayern nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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