Khedira trifft Transfer-Entscheidung

Zwischen dem 1. FC Köln und Rani Khedira (32) liefen in den vergangenen Wochen Gespräche. Gerne hätten die Domstädter den Vizekapitän von Union Berlin in den Westen der Republik gelotst. Auch Khedira selbst schien einem Transfer nach Köln gegenüber nicht abgeneigt zu sein.

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Laut ‚Bild‘ fällt die Entscheidung des Mittelfeldspielers jetzt aber pro Union aus. Die Boulevardzeitung berichtet, dass Khedira in Köpenick bleibt und auch in der kommenden Spielzeit das Trikot von Union tragen wird.

Dass der Leistungsträger gleichzeitig auch seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängert, bedeutet das aber nicht. Verhandlungen diesbezüglich gibt es momentan noch keine. Durchaus möglich, dass Khedira im nächsten Sommer ablösefrei geht und bei einem neuen Klub ein entsprechend hohes Handgeld einkalkuliert.