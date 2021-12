Coutinho offen für Brasilien-Rückkehr

Mit der WM vor Augen kann sich Philippe Coutinho (29) offenbar auch einen Wechsel nach Brasilien vorstellen. Das berichtet das brasilianische Online-Medium ‚UOL Esporte‘. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wolle bis zum Großturnier in Katar in knapp einem Jahr unbedingt Spielzeit sammeln – im Zweifel auch in der Heimat.

Mit Atlético Mineiro und Palmeiras São Paulo sind zwei mögliche Abnehmer aus Brasilien bekannt. Doch auch die Premier League kommt für Coutinho als mögliches nächstes Karriereziele infrage. Auf der Insel sind es Tottenham Hotspur, Newcastle United, der FC Everton und der FC Arsenal, denen ein Interesse nachgesagt wird.