United auf Trainersuche

Bei Manchester United ist die Suche nach einem Nachfolger für Interimscoach Ralf Rangnick in vollem Gange. Dies bestätigte Fußballdirektor John Murtough in einer Vereinsmitteilung. Mortough sagte, es laufe ein „gründlicher Prozess“, einen neuen Cheftrainer zu finden, der im Sommer das Amt von Rangnick übernimmt. Der Neue soll die Red Devils „wieder in den Kampf um die nationalen und europäischen Titel führen“. Damit scheint klar, dass Rangnick wie geplant ab Sommer in seine beratende Position wechselt.

Zudem macht Murtough deutlich, dass United den eigenen Ansprüchen derzeit hinterherläuft. Eine Platzierung unter den Top Vier sei „nicht das ultimative Ziel für Manchester United“. Derzeit rangiert das Team um Superstar Cristiano Ronaldo auf Rang vier und konkurriert mit West Ham United, dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur um den begehrten Qualifikationsplatz für die Champions League. Als heißer Kandidat auf den Trainerposten ab Sommer gilt Mauricio Pochettino von Paris St. Germain.