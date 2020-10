Corona: Ronaldo verpasst auch Barça-Spiel

Juventus Turin muss weiter auf die Rückkehr von Cristiano Ronaldo warten. Wie die ‚Marca‘ berichtet, fiel ein erneuter Corona-Test des Superstars positiv aus. Der 35-jährige Portugiese wird deshalb mindestens das anstehende Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona am kommenden Mittwoch verpassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das UEFA-Protokoll sieht vor, dass die Spieler ab eine Woche vor dem Spiel negative Tests vorweisen müssen. Ronaldo steckte sich in der zurückliegenden Länderspielpause mit dem Virus an und befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne.