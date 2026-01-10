Serie A-Option für Mazraoui

Noussair Mazraoui steht bei Juventus Turin offenbar hoch im Kurs. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist die Alte Dame auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger, der mit Pierre Kalulu (25) konkurrieren kann, und hat dabei den 28-Jährigen ins Auge gefasst. Der Ex-Bayern-Profi ist derzeit mit Marokko beim Afrika Cup unterwegs.

Mazraoui war im Sommer 2024 vom FC Bayern zu Manchester United gewechselt und entwickelte sich prompt zum Leistungsträger. Nachdem er in der vergangenen Saison noch 57 Pflichtspiele für die Red Devils bestritt, limitieren ihn Verletzungen in der laufenden Spielzeit auf nur neun Einsätzen. Beim Afrika Cup präsentiert sich der flexibel einsetzbare Defensivspieler momentan aber wieder in Topform. Neben der Mazraoui-Verpflichtung peilt Juventus zudem eine Rückkehr von Federico Chiesa (28) oder einen Transfer von Daniel Maldini (24) an.