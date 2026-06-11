Kaan Inanoglu (20) kehrt nicht zu Eintracht Frankfurt zurück. Stattdessen schließt sich der in der Rückrunde an den Regionalligisten FC Homburg verliehene Angreifer Zweitligist Dynamo Dresden an – die Hessen sichern sich aber eine Rückkaufoption. Für die Saarländer erzielte der türkische U19-Nationalspieler 16 Treffer in 17 Partien.

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Dynamos Sportchef Sören Gonther freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit Kaan konnten wir einen extrem spannenden Spieler für Dynamo Dresden gewinnen. Er hat in den zurückliegenden Jahren eine sehr starke Entwicklung vollzogen und neben seiner fußballerischen Qualität auch den Torinstinkt als junger Spieler in der Regionalliga nachgewiesen. Die bewusst frühe Entscheidung nach Deutschland zu kommen, weit entfernt von der Heimat, zeigt seinen enormen Drang nach Erfolg. Wir freuen uns jetzt, ihn bei der weiteren Entwicklung begleiten zu können und den Konkurrenzkampf in unserer Offensive weiter zu beleben.“