Vor Arsenal-Kracher: Drei Ausfälle bei Bayern?

Bei der Pressekonferenz vor dem Champions League-Knaller des FC Bayern gegen den FC Arsenal mussten die Journalisten ohne Vincent Kompany auskommen. Der Coach des deutschen Rekordmeisters ist aufgrund einer Virusinfektion noch geschwächt und war deshalb weder beim Training der Bayern noch beim Austausch mit den Medienvertretern zugegen.

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Stattdessen stellte sich Aaron Danks den Fragen. Möglicherweise muss Danks auch beim wichtigen Spiel die Hauptrolle übernehmen, da noch nicht klar ist, ob Kompany rechtzeitig fit wird: „Wir sind in ständigem Kontakt. Er wird seine Rolle und seinen Teil im Spiel spielen – ob das nun in der Allianz Arena ist oder nicht, das müssen wir abwarten.“

Auch Joshua Kimmich konnte nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Der 31-Jährige fehlte aufgrund von persönlichen Gründen. Ob der Mittelfeldstratege für die Partie gegen die Gunners zur Verfügung stehen wird, konnte Danks noch nicht sagen. Bei Manuel Neuer ist die Rückkehr ins Tor auch noch nicht in Stein gemeißelt. „Er ist seit zwei Tagen wieder auf dem Platz. Wir werden im Trainerteam darüber sprechen“, so Danks.

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Für den gesperrten Michael Olise gibt es mehrere Alternativen. Wer den Franzosen ersetzen wird, wollte Danks noch nicht offenbaren. Ismael Saibari, Lennart Karl oder Serge Gnabry könnten auf dem rechten Flügel übernehmen. Die besten Karten hat wohl der Jüngste im Bunde.

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