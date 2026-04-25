Bayern-Transferziel versehentlich verraten

Der FC Bayern investiert viel Geld und Arbeit in die eigene Jugendarbeit. Allmählich tragen die Bemühungen Früchte, indem Cheftrainer Vincent Kompany immer mehr Eigengewächsen eine Chance gibt.

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Ein Faktor ist auch, dass sich der deutsche Rekordmeister international nach verheißungsvollen Talenten umsieht. Ein Name, der offenbar auf der Scoutingliste des FCB auftaucht, wurde nun unabsichtlich veröffentlicht.

Laut der ‚tz‘ hat ein Scout der Bayern aus Versehen folgende Nachricht in seinem Whatsapp-Status veröffentlicht, die wohl für einen Kollegen gedacht war: „Amara Sangare. Sein Klub ist Rouen Sapins FC. Du findest ihn auf Eyeball (Scoutingplattform, Anm. d. Red.). Kannst du den bitte mal prüfen?“ Wenig später sei die Story wieder gelöscht worden.

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Es ist nicht das erste Mal, dass dem frischgebackenen Deutschen Meister ein solcher Fauxpas unterläuft. Schon im vergangenen Jahr hatte ein Bayern-Scout eine Liste mit 15 Jugendspielern anderer Vereine versehentlich in seinem Status geteilt.