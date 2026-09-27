Im Sommer 2025 ging Trent Alexander-Arnold mit Vertragsablauf beim FC Liverpool zu Real Madrid. Das hat sich bislang nicht als schlaue Karriereentscheidung entpuppt: Stammkraft bei den Königlichen ist er nicht und auch das WM-Ticket mit England verpasste der 27-jährige Rechtsverteidiger, der auch im Mittelfeld spielen kann.

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Kehrt Alexander-Arnold daher in die Premier League zurück? ‚Teamtalk‘ thematisiert jedenfalls sogar einen Winterwechsel in die englische Heimat. Demnach wurde Alexander-Arnold von Vermittlern bei seinem Ex-Klub FC Liverpool, dem FC Arsenal, dem FC Chelsea und Manchester City angeboten.

Alle Klubs reagierten offenbar interessiert, besonders konkret ist das Szenario Winterwechsel aber laut ‚Teamtalk‘ dennoch nicht. Stand jetzt forcieren weder Alexander-Arnold noch Real einen Deal.

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Alexander-Arnold spielt zu wenig

Dennoch ist kaum vorstellbar, dass sich der Mann mit dem fantastischen rechten Fuß noch lange mit seiner Situation unter José Mourinho zufriedengibt. 29 Prozent Startelf-Quote und 34 Prozent der möglichen Spielminuten in La Liga entsprechen nicht Trents Vorstellungen. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2031.