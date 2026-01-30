Endet die Ära Simeone?

Diego Simeones Job bei Atlético Madrid ist offenbar nicht mehr sicher. Laut ‚Sky‘ erwägen die neuen Klub-Eigentümer einen Neuanfang, denken dabei etwa an Marcelino (FC Villarreal) oder Andoni Iraola (AFC Bournemouth) als neuen Coach.

Hintergrund: Atlético zeigt in der laufenden Saison wechselhafte Leistungen. Zudem gebe es Spannungen zwischen Simeone und dem neuen Sportdirektor Mateu Alemany. Der 55-jährige Coach steht seit 14 Jahren bei Atlético an der Seitenlinie.