Barça: Peña-Zukunft geklärt

Der FC Barcelona steht kurz vor der Vertragsverlängerung mit Iñaki Peña. Wie ‚Relevo‘ berichtet, gibt es eine Einigung zwischen beiden Seiten. Es fehle allein die Unterschrift des 24-Jährigen, diese werde in den kommenden Tagen erwartet. Peña aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer aus.

Der Ersatzkeeper der Blaugrana kommt aus der eigenen Jugendakademie La Masia und spielt seit 2012 bei Barça. Nachdem der Spanier in der Saison 2021/22 für eine halbe Saison bei Galatasaray Spielpraxis sammeln konnte, ploppten zuletzt Gerüchte um eine Rückkehr in die Türkei auf. In der laufenden Saison kommt Peña auf lediglich drei Einsätze. Hinter Marc-André ter Stegen (30) ist er die klare Nummer zwei.

