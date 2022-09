Maldini bestätigt Chelsea-Anfrage für Leão

Der AC Mailand hätte in der zurückliegenden Transferperiode Rafael Leão (23) an den FC Chelsea abgeben können. „Chelsea hat kein offizielles Angebot für Leão abgegeben“, stellt Milan-Direktor Paolo Maldini zwar gegenüber Fabrizio Romano klar, bestätigt aber: „Sie haben ein mündliches Angebot gemacht und wir haben natürlich abgelehnt.“

Die Blues haben im Sommer rund 280 Millionen Euro in neues Personal gesteckt. Weitere 100 Millionen Euro wollten die Londoner dem Vernehmen nach in Leão investieren. Die Rossoneri sollen jedoch auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen verwiesen haben.