Duo im Blick: Macht Galatasaray bei Uzun Ernst?

Im Sommer 2024 war Eintracht Frankfurt mit der Verpflichtung von Can Uzun ein echter Coup gelungen. Der Spielmacher hatte beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga eindrucksvoll seine Qualitäten nachgewiesen und das Interesse einiger Klubs auf sich gezogen.

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Während der heute 20-Jährige in seiner ersten Saison vor allem mit Anpassungsproblemen in der neuen Liga zu kämpfen hatte, erlebte Uzun in seinem zweiten SGE-Jahr einiges an Verletzungspech und kam vor allem mit Toppmöller-Nachfolger Albert Riera nicht zurecht. Trotzdem sprechen die Zahlen des Technikers für sich, weshalb laut ‚Türkiye Gazetesi‘ der türkische Spitzenklub Galatasaray den Youngster im Visier hat.

Uzuns klarer Vorteil

Dem Bericht zufolge ist Uzun eine von zwei Optionen für die Mittelfeldzentrale, die das Kreativspiel des Bosporus-Klubs ankurbeln sollen. In seinen 28 Pflichtspieleinsätzen – die selten über 90 Minuten gingen – sammelte der Rechtsfuß starke 16 Scorerpunkte. Dennoch gilt Uzun bei der Eintracht als Abgangskandidat. Zwischen 50 und 60 Millionen erhoffen sich die Hessen bei einem Verkauf.

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Laut ‚Türkiye Gazetesi‘ werden Präsident Dursun Özbek und Trainer Okan Buruk zeitnah bei einem Planungstreffen über die Personalie diskutieren. Für Uzun spricht neben der reinen sportlichen Qualität auch, dass er die türkische Staatsbürgerschaft besitzt und damit keine Probleme bei der Ausländerregelung der Süper Lig verursachen würde, die für die kommende oder die darauffolgende Saison verschärft werden soll.

Silva liegt XXL-Angebot vor

Bei diesem Treffen wird auch ein zweiter Name diskutiert, bei dem Gala bereits einen großen Schritt weiter ist: Der Klub aus Istanbul hat Bernardo Silva als Alternative für die Spielmacherposition ausgemacht und dem 31-Jährigen, dessen Abgang von Manchester City im Sommer bereits feststeht, laut Bericht ein XXL-Angebot übermittelt.

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Demnach beinhaltet dieses ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr und eine Vertragslaufzeit über drei Saisons. Unklar ist, ob der Portugiese, dessen Kontrakt bei den Skyblues am Saisonende nach neun Jahren im Klub ausläuft, an einem Wechsel in die Türkei interessiert ist. Auch einige echte Topklubs buhlen dem Vernehmen nach um die Gunst des Linksfußes, darunter Atlético Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin und der FC Arsenal.