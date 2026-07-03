Neuer Vertrag für Ex-Bayer
Christopher Scott hat seinen Vertrag bei Royal Antwerpen bis 2028 verlängert. Zwischen 2020 und 2022 war er Teil der Jugendabteilung des FC Bayern.
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Christopher Scott (24) heeft zijn contract bij RAFC met twee jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot de zomer van 2028. Scott begint straks aan zijn vierde seizoen op de Bosuil en heeft tot nu 86 wedstrijden in het eerste elftal op de teller staan. Daarin scoorde hij 8 keer.— Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 3, 2026
Schön, … pic.twitter.com/bnBVWTzoXj
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