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Offiziell

Neuer Vertrag für Ex-Bayer

Christopher Scott hat seinen Vertrag bei Royal Antwerpen bis 2028 verlängert. Zwischen 2020 und 2022 war er Teil der Jugendabteilung des FC Bayern.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Antwerp
Christopher Scott

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Christopher Scott Christopher Scott
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