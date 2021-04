Kwon vor Freiburg-Abschied

Chang-hoon Kwon (26) und der SC Freiburg werden nach der Saison wohl getrennte Weg gehen. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird ein ablösefreier Abschied im Sommer zunehmend wahrscheinlicher. Hintergrund: Der Südkoreaner muss noch in diesem Jahr seinen 20-monatigen Militärdienst antreten, eine Ausmusterung oder ein Aufschub konnten bislang nicht erwirkt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kwon war 2019 für zwei Millionen Euro vom französischen Erstligisten Dijon FCO zu den Breisgauern gewechselt, konnte sich in der Freiburger Elf aber nicht nachhaltig etablieren. In dieser Saison stand der Offensivspieler nur bei einem Ligaspiel in der Anfangsformation.