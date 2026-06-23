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Offiziell 2. Bundesliga

Neuer Abwehrchef für Bochum

von Dominik Sandler - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Michael Steinwender beim Aufwärmen @Maxppp

Der VfL Bochum hat seinen sechsten Neuzugang für die kommende Saison. Aus Schottland wechselt Michael Steinwender an die Castroper Straße. Der Österreicher unterschreibt beim Zweitligisten bis 2029.

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„Mit seinen 26 Jahren hat er auch international schon einige Erfahrungen gesammelt und will beim VfL nun Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen. Darauf freuen wir uns sehr“, so Direktor Lizenzfußball Simon Zoller. Der Innenverteidiger kommt von Heart of Midlothian, wo er knapp die schottische Meisterschaft verpasste. Dort kam Steinwender sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Defensivseite zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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