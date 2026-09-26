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Update UEFA Nations League

Wechselt Klopp den Torwart?

von David Hamza - Quelle: Sky
Alexander Nübel auf dem Fahrrad @Maxppp
Deutschland Griechenland

Im Nations League-Spiel gegen Griechenland am morgigen Sonntag (20:45 Uhr) muss Marc-André ter Stegen (34) womöglich seinen Platz zwischen den Pfosten räumen. Laut ‚Sky‘ deutet vieles darauf hin, dass Alexander Nübel (29) im Tor stehen wird.

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Update (14:07 Uhr): Auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte Klopp, dass Nübel gegen Griechenland spielen wird.

Die Entscheidung für den Besiktas-Keeper sei unabhängig von ter Stegens Leistung gegen die Niederlande (1:1) zu verstehen. Nübel bestritt bislang drei A-Länderspiele, zuletzt Ende März gegen Ghana (2:1).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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