Im Nations League-Spiel gegen Griechenland am morgigen Sonntag (20:45 Uhr) muss Marc-André ter Stegen (34) womöglich seinen Platz zwischen den Pfosten räumen. Laut ‚Sky‘ deutet vieles darauf hin, dass Alexander Nübel (29) im Tor stehen wird.

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Update (14:07 Uhr): Auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte Klopp, dass Nübel gegen Griechenland spielen wird.

Die Entscheidung für den Besiktas-Keeper sei unabhängig von ter Stegens Leistung gegen die Niederlande (1:1) zu verstehen. Nübel bestritt bislang drei A-Länderspiele, zuletzt Ende März gegen Ghana (2:1).