Zur Winterpause: Die drei besten Zehner der Bundesliga

Platz 3: Lennart Karl (FC Bayern)

Eigentlich war der 17-Jährige bei den Bayern als Backup für Rechtsaußen Michael Olise vorgesehen. Doch bei seinen ersten Einsätzen überzeugte Karl derart, dass ein Platz für ihn in der ersten Elf hermusste. Und der Linksfuß fand ihn auf der Zehn, verdrängte dort zuletzt sogar Serge Gnabry.

Unter der Anzeige geht's weiter

Karls enge Ballführung erlaubt es ihm, auch in engsten Räumen seine Gegenspieler stehen zu lassen und nicht selten selbst zu treffen: Sechs Tore und zwei Vorlagen stehen nach 21 Spielen in allen Wettbewerben zu Buche. Das DFB-Debüt erfolgt dann ziemlich sicher bei den kommenden Länderspielen im März.

Platz 2: Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart)

Als die Schwaben auf den letzten Drücker Nick Woltemade doch noch abgaben, konnte die Verpflichtung von El Khannouss über die Bühne gebracht werden. Der Leihspieler von Leicester City schlug perfekt ein. Wenn der 21-Jährige traf – bislang wettbewerbsübergreifend sechsmal – verlor der VfB nie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bitter: El Khannouss weilt nun beim Afrika-Cup in seiner marokkanischen Heimat und könnte noch bis zum 18. Januar fehlen. Für den VfB kaum zu kompensieren – schließlich ist der ballverliebte Rechtsfuß für FT der zweitbeste Zehner der Liga.

Platz 1: Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Die ersten beiden Saisons des Österreichers in Leipzig ließen zu Wünschen übrig. Durch den Abgang von Xavi Simons (22/Tottenham Hotspur) bekam Baumgartner mehr Verantwortung übertragen – und dankt es Trainer Ole Werner mit reihenweise Topleistungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die Scoringbilanz stimmt: In 18 Pflichtspielen traf Baumgartner zehnmal und legte sechs weitere Tore auf. Der 26-Jährige ist zwar nicht ganz so feinfüßig wie Karl oder El Khannouss, dafür aber auch defensiv ein wichtiger und laufstarker Arbeiter fürs Team.

Wer war der beste Zehner der bisherigen Bundesliga-Saison? Julian Brandt Lennart Karl Christoph Baumgartner Serge Gnabry Bilal El Khannouss Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die FT-Top-Drei der Bundesliga nach Positionen: