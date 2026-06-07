Karbownik-Schock bei Hertha

Hertha BSC muss offenbar einen herben Rückschlag in der Kaderplanung hinnehmen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Michal Karbownik das Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und wird die Berliner nach Ablauf seines Vertrags verlassen. Zuletzt wurde noch darüber spekuliert, dass der 25-jährige Pole durchaus bereit sei, sein auslaufendes Arbeitspapier bei Hertha zu verlängern.

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Karbownik war vor drei Jahren für rund 1,3 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion gekommen und gehört seitdem zu den Leistungsträgern der Berliner. In der vergangenen Saison stand der flexible Linksverteidiger 25-mal in der Anfangsformation und legte drei Treffer auf. Mit seinem Abschied wächst bei der Alten Dame nun der Handlungsbedarf auf der linken Abwehrseite.