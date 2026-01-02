Knie-Drama: Werder gibt Auskunft zu Boniface

Werder Bremen hat sich zum Fitnesszustand von Leihspieler Victor Boniface geäußert. In einer Mitteilung lässt der Bundesligist verlauten, dass der 25-jährige Mittelstürmer aufgrund seiner Knieverletzung nicht am Trainingsauftakt teilnimmt.

Das kommt wenig überraschend, schließlich geisterten zuletzt bereits Meldungen umher, dass Boniface nie mehr für Werder auflaufen werde, da er sich einer Operation unterziehen muss. Dazu sagt Bremens Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Victor wird am 8. Januar zu dem Knieexperten Prof. Dr. Christian Fink nach Innsbruck reisen, um sich dort mit Blick auf eine mögliche Operation untersuchen zu lassen.“ Die finale Entscheidung scheint also noch nicht gefallen. Boniface steht noch bis 2028 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag.