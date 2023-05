Liverpool: Neuer Vertrag für Alexander-Arnold

Beim FC Liverpool nimmt die Kaderplanung weiter Gestalt an. Wie der britische Journalist Jacque Talbot berichtet, wollen die Reds mit Trent Alexander-Arnold über einen neuen Vertrag verhandeln. Während Liverpool zunächst eine Verlängerung um weitere sechs Jahre vorschwebte, wird angenommen, dass man sich auf eine etwas kürzere Laufzeit einigt. Aktuell läuft der Vertrag des offensivstarken Rechtsverteidigers noch bis 2025.

Trent Alexander-Arnold hat sich in den zurückliegenden Wochen ebenso wie der Rest des Teams von Jürgen Klopp wieder spielerisch gefangen. Sechs Treffer legte der Rechtsfuß in den zurückliegenden acht Ligapartien auf, ein Tor erzielte der Außenverteidiger selbst. Insgesamt kommt Alexander-Arnold auf 13 Torbeteiligungen in 45 Partien in der laufenden Saison.

