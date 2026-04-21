Holland verlässt Darmstadt

Nach zwölf Jahren endet die Ära von Fabian Holland beim SV Darmstadt. Wie die Lilien mitteilen, wird dem 35-Jährigen kein neuer Vertrag mehr angeboten. Wie es für den Linksverteidiger weitergeht, ist noch unklar.

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„Fabian Holland verlässt den SV 98 als Vereinslegende. Ich durfte ihn in den vergangenen beiden Jahren als unglaublichen Teamplayer mit einem tollen Charakter kennenlernen. Es nötigt mir allergrößten Respekt ab, was Fabi in seinen zwölf Jahren für die Lilien geleistet hat und wie er sich nach seiner schweren Verletzung in dieser Saison noch einmal zurückkämpfen konnte. Ich ziehe meinen Hut vor dem Fußballer, aber noch mehr vor dem Menschen Fabian Holland“, so Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie.