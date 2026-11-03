FC Bayern: Kommt die offensive Allzweck-Lösung?

Das große Verletzungspech der vergangenen Wochen hat die Bosse beim FC Bayern womöglich noch einmal hellhörig werden lassen. Sollte man im Winter entgegen dem ursprünglichen Plan personell nachbessern oder auf die aktuelle Kadertiefe vertrauen?

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In England jedenfalls macht ein Gerücht um einen sehr interessanten Offensivspieler die Runde. Der ‚Mirror‘ berichtet, Bayern habe Junior Kroupi (20) vom AFC Bournemouth auf dem Schirm.

Der schnelle Rechtsfuß, der in der Sturmmitte, auf der Zehner-Position und auf beiden Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, hat eine bärenstarke Rückrunde der Saison 2025/26 absolviert, verletzte sich dann allerdings am Fuß und hat nun erst wieder zwei Kurzeinsätze für die Cherries bestritten.

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Sollte der FC Bayern im Winter personell nachlegen? Ja, die Verletzungen haben es gezeigt Nein, der Kader ist tief genug Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Extraklasse des französischen U21-Nationalspielers steht dennoch außer Frage und hat laut dem ‚Mirror‘ neben den Bayern auch den FC Arsenal sowie Paris St. Germain angelockt.

Noch befindet sich das Bayern-Interesse in einem frühen Stadium. Ohnehin wäre Kroupi wohl sehr teuer. Zur Einordnung: Noch im Sommer, als der Rechtsfuß mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht wurde, wurden 120 Millionen Euro als Richtwert für eine mögliche Ablöse genannt. So viel würden Münchner trotz ihres prall gefüllten Festgeldkontos wohl nicht für einen Winterneuzugang in die Hand nehmen.