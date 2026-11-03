Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

FC Bayern: Kommt die offensive Allzweck-Lösung?

Bessert der FC Bayern im Januar doch auf dem Transfermarkt nach? In England wird ein Topspieler mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Mirror
1 min.
Junior Kroupi nach einem Tor @Maxppp

Das große Verletzungspech der vergangenen Wochen hat die Bosse beim FC Bayern womöglich noch einmal hellhörig werden lassen. Sollte man im Winter entgegen dem ursprünglichen Plan personell nachbessern oder auf die aktuelle Kadertiefe vertrauen?

Unter der Anzeige geht's weiter

In England jedenfalls macht ein Gerücht um einen sehr interessanten Offensivspieler die Runde. Der ‚Mirror‘ berichtet, Bayern habe Junior Kroupi (20) vom AFC Bournemouth auf dem Schirm.

Der schnelle Rechtsfuß, der in der Sturmmitte, auf der Zehner-Position und auf beiden Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, hat eine bärenstarke Rückrunde der Saison 2025/26 absolviert, verletzte sich dann allerdings am Fuß und hat nun erst wieder zwei Kurzeinsätze für die Cherries bestritten.

Unter der Anzeige geht's weiter
Sollte der FC Bayern im Winter personell nachlegen?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Die Extraklasse des französischen U21-Nationalspielers steht dennoch außer Frage und hat laut dem ‚Mirror‘ neben den Bayern auch den FC Arsenal sowie Paris St. Germain angelockt.

Noch befindet sich das Bayern-Interesse in einem frühen Stadium. Ohnehin wäre Kroupi wohl sehr teuer. Zur Einordnung: Noch im Sommer, als der Rechtsfuß mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht wurde, wurden 120 Millionen Euro als Richtwert für eine mögliche Ablöse genannt. So viel würden Münchner trotz ihres prall gefüllten Festgeldkontos wohl nicht für einen Winterneuzugang in die Hand nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Bournemouth FC
Arsenal
PSG
Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Bournemouth FC Logo Bournemouth FC
Arsenal Logo FC Arsenal
PSG Logo Paris Saint-Germain
Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert