Schalke-Saison für Leonard gelaufen

Dylan Leonard (18) muss auf sein Debüt für den FC Schalke noch mehrere Monate warten. Die Königsblauen kommunizieren offiziell, dass sich der Innenverteidiger am gestrigen Donnerstag erfolgreich einer OP am Sprunggelenk unterzogen hat. Die Blessur hatte der Jungspund zuvor im Training erlitten.

Leonard war erst im vergangenen Sommer ablösefrei aus seiner australischen Heimat von Western United in den Ruhrpott gewechselt. Seit dem Rückrundenbeginn ist er für die Knappen spielberechtigt, gegen Hertha BSC (0:0) saß er erstmals für den Zweitliga-Tabellenführer auf der Bank. In der laufenden Spielzeit wird der vertraglich bis 2030 gebundene Rechtsfuß aber nicht mehr zum Einsatz kommen.