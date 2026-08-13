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FT-Info Premier League

Chelsea findet Badiashile-Abnehmer

von Tristan Bernert - Quelle: FT-Info
Benoit Badiashile im Chelsea-Dress @Maxppp

Benoît Badiashile wird seine Karriere in Italien fortsetzen. Nach FT-Informationen schließt sich der französische Innenverteidiger der SSC Neapel an. Napoli zahlt drei Millionen Euro als Leihgebühr und kann den 25-Jährigen am Anschluss an die Saison per Kaufoption für 27 Millionen Euro festverpflichten.

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Badiashile war 2023 für knapp 40 Millionen Euro von der AS Monaco zu Chelsea gewechselt. Seitdem stand er in 42 Premier League-Spielen auf dem Feld, nachhaltig durchsetzen konnte er sich nie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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