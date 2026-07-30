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FT-Info FT-Kurve Ligue 1

Kurioser Knackpunkt: Bouaddi-Poker vor dem Abschluss

Der Marokkaner Ayyoub Bouaddi war einer der Shootingstars der WM. Unter anderem der FC Bayern schaute genau hin, den Zuschlag erhält nun aber voraussichtlich Manchester City.

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
1 min.
Ayyoub Bouaddi für Marokko im Einsatz @Maxppp

Die Zukunft von Ayyoub Bouaddi liegt wohl in England. Wie FT erfuhr, steht Manchester City vor dem Abschluss der Verhandlungen mit dem OSC Lille. Die Zahlen sind quasi geklärt, es gibt jedoch noch einen wesentlichen Knackpunkt.

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Lille möchte Bouaddi gerne noch eine weitere Saison als Leihspieler behalten, City plant den 18-Jährigen – nicht zuletzt aufgrund des möglichen Abschieds von Rodri (30) – also Sofortverstärkung im Mittelfeld ein.

Lille-Präsident Präsident Olivier Létang wurde in der Vergangenheit nicht müde zu betonen, dass er für Bouaddi 100 Millionen Euro Ablöse sehen will. Dass City so viel ausgibt, nur um dann noch ein Jahr lang auf den Spieler zu warten, ist eigentlich kaum vorstellbar. Lille sitzt angesichts des bis 2029 gültigen Vertrags jedoch am längeren Hebel.

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