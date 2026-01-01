Championship
MLS: Wagner zurück nach Europa
Linksverteidiger Kai Wagner lässt die Major League Soccer nach fast sieben Jahren hinter sich. Der 28-Jährige steht laut ‚Sky‘ vor dem Wechsel zum englischen Zweitligisten Birmingham City. Wagner halte sich bereits in England auf und koste festgeschriebene 2,3 Millionen Euro.
2019 hatte es Wagner von den Würzburger Kickers zu Philadelphia Union gezogen. Seitdem sammelte er 253 Einsätze bei zehn Treffern und 54 Vorlagen.
