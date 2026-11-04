Trotz der Krise: Schalke gelingt ein Transfer-Coup

Bisherige Leistung: 4/6

Während die anderen Neuzugänge beim FC Schalke 04 bislang enttäuschen, ist Satoshi Tanaka bei den Königsblauen gut angekommen. Der defensive Mittelfeldspieler ist im Zentrum auf Anhieb Stammkraft und spult ein enormes Laufpensum ab. Auch wenn der Linksfuß offensiv noch nicht wirklich in Erscheinung getreten ist, erledigt er seine Kernaufgaben als Sechser zuverlässig. Bei der jüngsten 0:2-Pleite gegen RB Leipzig war Tanaka jedoch einen Moment unaufmerksam und verursachte einen unnötigen Elfmeter.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Mit seinen 24 Jahren bringt der dreifache japanische Nationalspieler noch einiges an Potenzial mit. In einer aktuell schwachen Schalker Mannschaft sticht der Neuling schon positiv hervor. Sehr gut möglich, dass er bei erfolgreicheren S04-Zeiten weitere Entwicklungsschritte gehen kann.

Preis/Leistung: 5/6

Der Ruhrpottklub holte Tanaka per Schnäppchen-Klausel in Höhe von einer Million Euro von Fortuna Düsseldorf. Klar: Für die klammen Knappen eine hohe Ablöse und sogar der teuerste Einkauf des vergangenen Transferfensters. Dennoch ein Top-Preis für Tanaka, um den im Sommer auch zahlreiche andere Vereine gebuhlt hatten.

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Erwartungen erfüllt: 6/6

Die Hoffnung, mit der Verpflichtung einen Volltreffer gelandet zu haben, war bei den Schalker Verantwortlichen durchaus vorhanden. Dass Tanaka von einem Zweitliga-Absteiger kommend so schnell so wichtig wird, kam dann aber doch etwas überraschend. Die Erwartungen hat der Ostasienmeister von 2025 deshalb sogar eher übertroffen.

Wiederverkaufswert: 4/6

Tanaka befindet sich gerade erst in seinen Mittzwanzigern, könnte S04 somit bei positiver Entwicklung in Zukunft definitiv eine höhere Ablöse einbringen. Vertraglich wurde der Dauerbrenner bis 2030 gebunden. Für sein Spielerprofil als Sechser werden auf dem Markt in der Regel allerdings nicht die ganz großen Summen in die Hand genommen.

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Taktischer Fit: 5/6

Als lauf- und zweikampfstarker Profi passt Tanaka perfekt zum intensiven Spielstil von S04-Coach Miron Muslic. Gemeinsam mit Soufiane El-Faouzi (24) rennt der Neuzugang im Maschinenraum Meter um Meter. Bisweilen fehlt im Zusammenspiel mit dem Marokkaner aber das kreative Element, um die Offensive in Szene zu setzen. Vor allem der Schalker Spielweise und aktuellen Formschwäche ist es geschuldet, dass Tanakas Zweikampf- und Passquote nicht noch höher ausfallen.

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