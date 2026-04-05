Nächste Runde im Enzo-Zoff

Chelsea-Trainer Liam Rosenior hat auf Aussagen von Enzo Fernández’ Berater reagiert, der die Zwei-Spiele-Suspendierung seines Schützlings als „komplett ungerechtfertigt“ bezeichnet hatte. „Das ist seine Meinung“, so Rosenior, „zur Meinung eines anderen habe ich nichts zu sagen.“

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Enzo wurde vorerst aus dem Kader gestrichen, nachdem er sich in einem Interview positiv über die Stadt Madrid geäußert hatte. Gerüchte um einen Wechsel des 25-jährigen Mittelfeldspielers zu Real Madrid kursieren schon länger. Pastore stellte klar: „Er hat keinen Klub erwähnt oder gesagt, dass er Chelsea verlassen will – bei weitem nicht. Er erwähnte lediglich Madrid – die Stadt – da er gefragt wurde, wo er eines Tages mal gerne leben würde.“