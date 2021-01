Keine Interimslösung: Dárdai übernimmt bei der Hertha

Pál Dárdai tritt die Nachfolge von Bruno Labbadia als Trainer bei Hertha BSC an. Wie der Bundesligist offiziell bestätigt, unterschreibt der 44-jährige Ungar bis 2022. Bereits zwischen 2015 und 2019 war Dárdai Cheftrainer der Berliner. Ein Jahr nach seinem Abgang kehrte er zum Verein zurück und übernahm den Posten als U16-Trainer und Koordinator im Bereich Talentförderung.

Dárdai keine Interimslösung

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Pál Dárdai den Trainer für uns gewinnen konnten, der bereits nachgewiesen hat, dass er eine Mannschaft in einer für Hertha BSC herausfordernden Situation führen und stabilisieren kann. Als eingefleischter Herthaner kennt er hier jeden und benötigt keine Eingewöhnungszeit. Pál lebt Hertha BSC und wir sind absolut überzeugt davon, dass er mit seiner klaren Art der Mannschaft den nötigen neuen Impuls geben wird“, so Hertha-Chef Carsten Schmidt.

Dárdais erste Amtszeit als Trainer des Klubs, für den er zu seiner aktiven Zeit insgesamt 286 Bundesliga-Spiele bestritt, verlief weitestgehend erfolgreich. In den knapp viereinhalb Jahren, in denen er an der Seitenlinie stand, entwickelte Dárdai die Hertha vom Abstiegskandidaten zu einer soliden Bundesliga-Mannschaft. Der größte Erfolg unter ihm gelang in der Saison 2016/17 mit dem Einzug in die Europa League.

Zum Ende der Spielzeit 2018/19 trennten sich die Wege zwischen Trainer und Verein jedoch vorerst, nachdem die Berliner den Sprung ins internationale Geschäft in zwei aufeinanderfolgenden Saisons relativ deutlich verpasst hatten – damals zu wenig für die gestiegenen Ansprüche der Verantwortlichen. Bei seinem erneuten Engagement wird er von den Assistenztrainern Zecke Neuendorf und Admir Hamzagic unterstützt.